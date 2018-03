Игрок «Ливерпуля» получил полтора миллиона голосов на выборах президента Египта

26-28 марта в Египте прошли выборы президента. На пост претендовали два кандидата — Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Мусса Мустафа Мусса. Почти 1,5 млн бюллетеней были испорчены, передает

Economist

Мохамеда Салаха. Большинство нарушителей просто вычеркнули имена обоих кандидатов и вписали имя звезды сборной Египта и "Ливерпуля"

Ас-Сиси выиграл выборы с огромным преимуществом — 97,11%, а испорченные бюллетени не были учтены.

Сегодня «Ливерпуль» в чемпионате Англии со счетом 2:1 победил в гостях «Кристал Пэлас». Мохамед Саллах забил оба мяча и упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров (29 голов).

Mohamed Salah received over 1 million votes in the Egyptian presidential election. He wasn't a candidate. ? pic.twitter.com/eXRGQeJ4BA

— LFCVine (@LFCVine) 31 марта 2018 г.