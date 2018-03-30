Бандиты убили 32 деревенских жителя на северо-западе Нигерии 

Лагос, 30 марта /Синьхуа/ — 32 деревенских жителя были убиты бандитами в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщили местные власти.
Представитель местного правительства подтвердил инцидент, сказав, что 32 человека были похоронены в четверг, включая женщину и ее ребенка, умерших в больнице в Гусау — административном центре штата.
Представитель также сообщил, что все еще ведутся работы по поиску тел. В районе были усилены меры безопасности, однако местные жители разбежались от страха, что бандиты могут вернуться. —0—