Бандиты убили 32 деревенских жителя на северо-западе Нигерии

Лагос, 30 марта / Синьхуа / — 32 деревенских жителя были убиты бандитами в штате Замфара на северо-западе Нигерии . Об этом сообщили местные власти.

Представитель местного правительства подтвердил инцидент, сказав, что 32 человека были похоронены в четверг, включая женщину и ее ребенка, умерших в больнице в Гусау — административном центре штата.

Представитель также сообщил, что все еще ведутся работы по поиску тел. В районе были усилены меры безопасности, однако местные жители разбежались от страха, что бандиты могут вернуться. —0—