МИД Франции подтвердил, что в планах Парижа нет новой военной операции на севере Сирии 

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. МИД Франции официально подтвердил в пятницу, что власти страны не планируют проводить военную операцию на севере Сирии.
"Франция продолжает участвовать в общей борьбе с терроризмом, — отметил официальный представитель французского внешнеполитического ведомства. — Мы не планируем проводить новую операцию на севере Сирии за исключением той, которая проводится в составе международной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)".