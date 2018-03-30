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МИД Франции подтвердил, что в планах Парижа нет новой военной операции на севере Сирии
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МИД Франции подтвердил, что в планах Парижа нет новой военной операции на севере Сирии 

ТАСС 34 минуты назад
ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. МИД Франции официально подтвердил в пятницу, что власти страны не планируют проводить военную операцию на севере Сирии.
"Франция продолжает участвовать в общей борьбе с терроризмом, — отметил официальный представитель французского внешнеполитического ведомства. — Мы не планируем проводить новую операцию на севере Сирии за исключением той, которая проводится в составе международной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)".
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