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Президент России поздравил египетского коллегу с победой на выборах
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Президент России поздравил египетского коллегу с победой на выборах 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю его победы на президентских выборах, в которой выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах.
"Итоги выборов наглядно подтвердили Ваш значительный авторитет среди соотечественников, широкую поддержку проводимого Вами курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности в стране", — отметил российский лидер в поздравлении, распространенном в пятницу пресс-службой Кремля.
"В России ценят отношения стратегического партнерства с Египтом. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также координацию усилий в региональных и международных делах, в противодействии угрозам и вызовам глобальной безопасности. Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов наших государств", — подчеркивается в документе.
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