Бондарев рассказал, как военные самолеты летают над Балтикой

"Мы всегда включаем транспондеры, делали это раньше, делаем это и сейчас. Мы стремимся к максимальной открытости и транспарентности, это касается и воздуха, и моря", — сказал он.

По словам Бондарева, страны НАТО к подобной открытости не стремятся.

"Самолеты стран НАТО транспондеры не включают", — заявил сенатор.