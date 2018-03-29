11 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Йемене

Каир , 29 марта / Синьхуа / — По поступившей из Адена информации, боевики в среду атаковали военную автоколонну в провинции Хадрамаут на востоке Йемена , в результате погибли по меньшей мере 11 человек.

Представитель йеменских органов безопасности сообщил корр. Синьхуа на условиях анонимности, что боевики напали на три автомобиля в провинции Хадрамаут, погибли не менее 11 военнослужащих.

По словам источника, на место происшествия были направлены дополнительные силы. Местный житель рассказал корр. Синьхуа, что в результате нападения несколько солдат пропали без вести.