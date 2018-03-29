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В результате нападения боевиков угандийской группировки «Альянс демократических сил» в ДРК погибло 10 человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В результате нападения боевиков угандийской группировки «Альянс демократических сил» в ДРК погибло 10 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киншаса, 28 марта /Синьхуа/ — Пресс-секретарь армии Демократической республики Конго /ДРК/ сегодня подтвердил, что вооруженная антиправительственная группировка из Уганды вчера вечером совершила нападение в восточной части ДРК, в результате чего 10 человек погибли.
По словам пресс-секретаря, боевики группировки «Альянс демократических сил» из Уганды вчера вечером в районе Бени в провинции Северное Киву совершили нападение, в результате которого 10 мирных жителей были убиты и множество человек были ранены.
После инцидента силы безопасности ДРК и отряды миротворческих сил ООН прибыли на место происшествия и отразили нападение боевиков. —0—
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