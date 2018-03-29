В результате нападения боевиков угандийской группировки «Альянс демократических сил» в ДРК погибло 10 человек

По словам пресс-секретаря, боевики группировки «Альянс демократических сил» из Уганды вчера вечером в районе Бени в провинции Северное Киву совершили нападение, в результате которого 10 мирных жителей были убиты и множество человек были ранены.