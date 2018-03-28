Пентагон объявил об уничтожении одного из главарей «Аль-Каиды»* в Ливии

"Американские силы провели удар с воздуха в точности около Аубари, Ливия , 24 марта, убив двух террористов «Аль-Каиды»*, включая Мусу абу-Дауда, одного из главарей «Аль-Каиды»* на территории так называемого исламского Магриба", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, ликвидированный главарь занимался вербовкой новых членов группировки в Ливии, оказывал финансовую, техническую и логистическую поддержку операциям террористической организации в регионе.

Также отмечается, что угроза от его деятельности не ограничивалась регионом, но и распространялась на другие страны, в том числе и на США.