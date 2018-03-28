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Пентагон объявил об уничтожении одного из главарей «Аль-Каиды»* в Ливии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пентагон объявил об уничтожении одного из главарей «Аль-Каиды»* в Ливии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Вооруженные силы США в результате авиаудара в районе ливийского города Аубари уничтожили двух членов террористической группировки «Аль-Каида»*, включая одного из главарей организации Мусу абу-Дауда, сообщает африканское командование США в своем релизе.
"Американские силы провели удар с воздуха в точности около Аубари, Ливия, 24 марта, убив двух террористов «Аль-Каиды»*, включая Мусу абу-Дауда, одного из главарей «Аль-Каиды»* на территории так называемого исламского Магриба", — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, ликвидированный главарь занимался вербовкой новых членов группировки в Ливии, оказывал финансовую, техническую и логистическую поддержку операциям террористической организации в регионе.
Также отмечается, что угроза от его деятельности не ограничивалась регионом, но и распространялась на другие страны, в том числе и на США.
*Запрещенная в России террористическая организация
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