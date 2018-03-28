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Глава Минтранса заявил о начале переговоров о полетах на курорты Египта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава Минтранса заявил о начале переговоров о полетах на курорты Египта 

ИД «Собеседник» 55 минут назад
Министр транспорта Максим Соколов сообщил, когда начнется обсуждение возобновления полетов между РФ и курортами Египта. Ранее Sobesednik.ru писал, что египетская авиакомпания EgyptAir начнет выполнять в Россию по три рейса в неделю уже с 12 апреля 2018 года. Однако уточнялось, что полеты между странами будут осуществляться только из Москвы в Каир и обратно, а аэропорты популярных курортных городов Египта все еще останутся закрыты для россиян. Как сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов, обсуждение возобновления перелетов из России в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха могут начаться уже в конце весны текущего года. «Мы вернемся к этому вопросу после открытия этого маршрута [Каир — Москва — прим. Sobesednik.ru], изучения опыта работы в новых форматах. Соответственно переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть, начало лета», — приводит слова министра транспорта «Газета.Ru» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
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