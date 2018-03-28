Соколов: Авиарейсы на курорты Египта обсудим в мае-июне

Это будет первый шаг после ноябрьского (2015 г) прекращения Москвой авиасообщения между Египтом Россией из-за крушения над Синаем самолета А-321 "Когалымавиа" сообщением Шарм-эш-Шейха — Санкт-Петербург . На борту лайнера тогда находились 217 туристов и семь членов экипажа, они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

За прошедшие 2,5 года египетские власти по согласованию с российскими специалистами реализовали обширный комплекс мер по повышению безопасности авиасоообщения с Россией. Все египетские аэропорты, которые могут быть в нем задействованы, были неоднократно проверены российской стороной, выявленные недостатки устранены. Последние два месяца, по словам министра Максима Соколова, ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания.

"Но к вопросу возобновления рейсов в другие города Египта, кроме Каира, мы вернемся после открытия маршрута Москва — Каир, изучения опыта работы в новых форматах. Переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть начало лета", — сказал российский министр.