Коалиция признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и Сирии с 2014 года

Ираке и ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости . По меньшей мере 855 человек погибли в результате ударов коалиции во главе с США Сирии с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.

"Основываясь на доступной информации, объединённый штаб операции считает, что по меньшей мере 855 мирных жителей были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость» (против запрещенной в России , США и других странах группировки ИГ* — ред.)", — говорится в заявлении коалиции.

Согласно документу, 522 сообщения о жертвах все еще изучаются. При этом отмечается, что сообщения о жертвах, признанные коалицией «не вызывающими доверия», не обязательно содержат ложные данные о жертвах — в них просто может быть «недостаточно доказательств» того, что эти жертвы были.

В конце февраля коалиция сообщала о гибели 840, а месяцем ранее — 830 мирных жителей с начала операции.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

*Запрещенная в России террористическая организация

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