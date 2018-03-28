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Коалиция признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и Сирии с 2014 года
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Коалиция признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и Сирии с 2014 года 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. По меньшей мере 855 человек погибли в результате ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.
"Основываясь на доступной информации, объединённый штаб операции считает, что по меньшей мере 855 мирных жителей были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость» (против запрещенной в России, США и других странах группировки ИГ* — ред.)", — говорится в заявлении коалиции.
Согласно документу, 522 сообщения о жертвах все еще изучаются. При этом отмечается, что сообщения о жертвах, признанные коалицией «не вызывающими доверия», не обязательно содержат ложные данные о жертвах — в них просто может быть «недостаточно доказательств» того, что эти жертвы были.
В конце февраля коалиция сообщала о гибели 840, а месяцем ранее — 830 мирных жителей с начала операции.
США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.
*Запрещенная в России террористическая организация
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