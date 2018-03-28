Таможенники нашли томаты из Египта с символикой ЧМ-2018

Таможенники обнаружили в Сургуте партию томатов из Египта с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба Ханты-Мансийской таможни

"На какие только ухищрения не идут, чтобы яркой картинкой привлечь внимание покупателя к своему товару… Помидоры «черри», ввезенные из Египта, были уложены в картонные коробки, украшенные рисунком кубка чемпионата мира по футболу и яркими надписями «RUSSIA2018», «FIFA WORLD CUP 2018», — заявили в пресс-службе.

Как стало известно, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.