Строительство АЭС в Египте намечено начать в 2020 году, сообщил Лихачев

"Если привязываться к графику, запущенному 11 декабря (2017 года) президентами (РФ и Египта), это ориентировочно 2020 год", — сказал Лихачев. «Хотя (подготовительная) работа уже, естественно, на площадке идёт», — добавил он.

Четыре энергоблока АЭС «эд-Дабаа» с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту «АЭС-2006» — это блоки нового поколения «3+» с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.