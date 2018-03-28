Строительство АЭС в Египте намечено начать в 2020 году, сообщил Лихачев 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Начало строительства Россией АЭС «эд-Дабаа» в Египте намечено на 2020 год, сообщил журналистам глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
"Если привязываться к графику, запущенному 11 декабря (2017 года) президентами (РФ и Египта), это ориентировочно 2020 год", — сказал Лихачев. «Хотя (подготовительная) работа уже, естественно, на площадке идёт», — добавил он.
Четыре энергоблока АЭС «эд-Дабаа» с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту «АЭС-2006» — это блоки нового поколения «3+» с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.
Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в столице Египта Каире. Тогда в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу контрактов по проекту.