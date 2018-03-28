Ливия рассмотрит приостановленные строительные контракты с китайскими компаниями 

Триполи, 28 марта /Синьхуа/ — Ливия сформирует комитет для рассмотрения приостановленных строительных контрактов, в особенности заключенных с китайскими компаниями. Об этом говорится в обнародованном во вторник распоряжении премьер-министра поддерживаемого ООН правительства страны Фаиза Сараджа.
Отмечается, что комитет изучит все просроченные и приостановленные строительные и иные контракты с китайскими компаниями и будет работать вместе с властями КНР над нормализацией ситуации в сфере контрактных отношений.
Комитет, который возглавит министр планирования Ливии Тахер Джехайми, должен представить главе правительства отчет через два месяца.
В годы правления Муаммара Каддафи Ливия заключила с китайскими компаниями крупные контракты по проектам в области инфраструктуры, железных дорог и жилищного строительства. Нестабильность, воцарившаяся в стране после свержения М. Каддафи в 2011 году, помешала их исполнению. —0—