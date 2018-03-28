Ещё
Ливия рассмотрит приостановленные строительные контракты с китайскими компаниями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ливия рассмотрит приостановленные строительные контракты с китайскими компаниями 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Триполи, 28 марта /Синьхуа/ — Ливия сформирует комитет для рассмотрения приостановленных строительных контрактов, в особенности заключенных с китайскими компаниями. Об этом говорится в обнародованном во вторник распоряжении премьер-министра поддерживаемого ООН правительства страны Фаиза Сараджа.
Отмечается, что комитет изучит все просроченные и приостановленные строительные и иные контракты с китайскими компаниями и будет работать вместе с властями КНР над нормализацией ситуации в сфере контрактных отношений.
Комитет, который возглавит министр планирования Ливии Тахер Джехайми, должен представить главе правительства отчет через два месяца.
В годы правления Муаммара Каддафи Ливия заключила с китайскими компаниями крупные контракты по проектам в области инфраструктуры, железных дорог и жилищного строительства. Нестабильность, воцарившаяся в стране после свержения М. Каддафи в 2011 году, помешала их исполнению. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Число пострадавших в результате взрыва в Могадишо возросло до 14 человек Молния: Боевики группировки "Боко Харам" освободили некоторых из похищенных в Нигерии 110 школьниц -- местные СМИ СБ ООН продлил мандат МООНСДРК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным491
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля168
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации80
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»43
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение