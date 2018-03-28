СБ ООН решил продлить срок мандата Миссии ООН по содействию Сомали

ООН , 27 марта / Синьхуа / — СБ ООН во вторник единогласно принял резолюцию номер 2408, предусматривающую продление срока мандата Миссии ООН по содействию Сомали до 31 марта 2019 года.

Резолюция высоко оценивает роль миссии в поддержке Сомали в осуществлении мира и примирения, урегулировании конфликта и проведении выборов, вновь подтверждает уважение суверенитета, территориальной целостности и единства Сомали, подчеркивает важность активных усилий по предотвращению региональных кризисов, споров и других дестабилизирующих факторов в Сомали.

Миссия ООН по содействию Сомали была создана в июне 2013 года согласно резолюции СБ ООН 2102. —0—