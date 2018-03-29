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Жители города в Восточной Гуте устроили митинги протеста
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители города в Восточной Гуте устроили митинги протеста 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Десятки мирных жителей Восточной Гуты вышли на акцию протеста в городе Дума. Люди призывают боевиков, удерживающих город, к перемирию с сирийским правительством.
Среди митингующих — много женщин, есть раненые. Они просят боевиков группировке "Джейш аль-Ислам" оставить город и согласиться на эвакуацию в провинцию Идлиб, сообщает интернет-портал «Аль-Масдар». Ранее такие условия оппозиционерам предложили сирийские военные.
Другие группы боевиков уже приняли предложение правительственных войск. Если «Джейш аль-Ислам» откажется покинуть город или пойти на перемирие, то армия Сирии начнет наступление на их позиции.
Всего в Думе сейчас живет около 10 тысяч мирных граждан. Город остается последним оплотом оппозиции в Восточной Гуте. Именно здесь семь лет назад начались первые антиправительственные протесты, затем они переросли в длительный военный конфликт, передает телеканал «Россия 24».
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