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Почти тысяча боевиков покинули Арбил в Восточной Гуте в субботу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Почти тысяча боевиков покинули Арбил в Восточной Гуте в субботу 

РИА Новости 25 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. В СУББОТУ 988 БОЕВИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ПОКИНУЛИ ПО ГУМКОРИДОРУ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ АРБИЛ В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ — МИНОБОРОНЫ РФ
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