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ООН хочет направить оценочную миссию в сирийскую Ракку на следующей неделе
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ООН хочет направить оценочную миссию в сирийскую Ракку на следующей неделе 

РИА Новости 50 минут назад
ООН, 27 мар — РИА Новости. ООН планирует направить оценочную миссию в сирийскую Ракку на следующей неделе, заявил замгенсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
"ООН и партнеры готовят миссию по оценке гуманитарной ситуации, которая, скорее всего, состоится на следующей неделе", — заявил Лоукок на заседании Совета Безопасности ООН во вторник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно направить в Ракку оценочную миссию ООН и МККК, чтобы на месте определить гуманитарные нужды населения после окончания операции сил коалиции в районе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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