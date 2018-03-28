СБ ООН продлил мандат МООНСДРК

В резолюции предусматривается, что ключевыми задачами МООНСДРК являются защита мирных жителей, оказание поддержки выполнения политических соглашений, достигнутых 1 января 2017 года.

Резолюция также уполномочила МООНСДРК разоружить вооруженные группировки с помощью бригады оперативного вмешательства, наблюдать и докладывать о случаях нарушения прав человека и международного гуманитарного права. —0—