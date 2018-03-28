СБ ООН продлил мандат МООНСДРК 

ООН, 27 марта /Синьхуа/ — Совет Безопасности ООН во вторник единогласно принял резолюцию, продлив мандат Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго /МООНСДРК/ и развернутой в ее составе бригады оперативного вмешательства на один год до 31 марта 2019 года.
В резолюции предусматривается, что ключевыми задачами МООНСДРК являются защита мирных жителей, оказание поддержки выполнения политических соглашений, достигнутых 1 января 2017 года.
Резолюция также уполномочила МООНСДРК разоружить вооруженные группировки с помощью бригады оперативного вмешательства, наблюдать и докладывать о случаях нарушения прав человека и международного гуманитарного права. —0—