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В Италии суд обвинил владельцев испанского судна в организации нелегальной миграции
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В Италии суд обвинил владельцев испанского судна в организации нелегальной миграции 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Италии судья предварительного следствия подтвердил выдвинутые обвинения в организации незаконной миграции против владельцев задержанного испанского судна НПО ProActiva Open Arms. Об этом сообщает агентство ANSA.
При этом в сообщении отмечается, что судья снял первоначальные обвинения в организации преступной группы.
Судно неправительственного объединения ProActiva Open Arms было задержано у берегов Сицилии 17 марта 2018 года во время доставки на остров 218 мигрантов, подобранных в Средиземном море близ ливийского побережья.
На требование береговой охраны Ливии выдать мигрантов испанцы ответили отказом и поспешили скрыться в нейтральных водах. Из-за этого конфликта Италия долгое время не давала судну разрешения на заход в свои порты.
Ситуацию удалось разблокировать лишь после того, как Мадрид обратился к Риму с официальной просьбой, которой, как отмечали местные СМИ, предшествовали длительные дипломатические переговоры.
ProActiva Open Arms является одной из иностранных НПО, которые отказались подписать «кодекс поведения» при оказании помощи мигрантам в Средиземном море, разработанный в МВД Италии.
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