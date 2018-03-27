В Италии суд обвинил владельцев испанского судна в организации нелегальной миграции

Италии судья предварительного следствия подтвердил выдвинутые обвинения в организации незаконной миграции против владельцев задержанного испанского судна НПО ProActiva Open Arms. Об этом сообщает агентство ANSA.

При этом в сообщении отмечается, что судья снял первоначальные обвинения в организации преступной группы.

Судно неправительственного объединения ProActiva Open Arms было задержано у берегов Сицилии 17 марта 2018 года во время доставки на остров 218 мигрантов, подобранных в Средиземном море близ ливийского побережья.

На требование береговой охраны Ливии выдать мигрантов испанцы ответили отказом и поспешили скрыться в нейтральных водах. Из-за этого конфликта Италия долгое время не давала судну разрешения на заход в свои порты.

Ситуацию удалось разблокировать лишь после того, как Мадрид обратился к Риму с официальной просьбой, которой, как отмечали местные СМИ, предшествовали длительные дипломатические переговоры.