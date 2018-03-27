В Италии предполагаемый сторонник ИГ* преподавал детям ислам

Глава исламского культурного центра в городе Фодже, по данным правоохранителей, вел радикальную пропаганду через публикации в интернете и личные встречи и при этом одновременно вел уроки религии для местных детей. В здании центра прошли обыски, банковские счета 58-летнего мужчины и возглавляемого им учреждения заморожены и изъяты.

В июле 2017 года итальянские правоохранители арестовали 38-летнего выходца из Чечни , который планировал серию терактов, предположительно, в Бельгии . Арестованный, по предварительным данным, воевал в Сирии в 2014 и 2015 годах на стороне террористов, после чего оказался в Бельгии, власти которой сообщили Италии о переехавшем на Апеннины исламисте. В Италии экстремист осел в Фодже, где быстро стал имамом в местном исламском центре и одним из лидеров мусульманской общины.

C мая прошлого года в рамках борьбы с международным терроризмом власти провинции Фоджа провели четыре ареста и две процедуры экстрадиции.