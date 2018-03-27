Ещё
В Италии предполагаемый сторонник ИГ* преподавал детям ислам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии предполагаемый сторонник ИГ* преподавал детям ислам 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 27 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянец египетского происхождения арестован на юге страны по подозрению в участии в террористической группировке «Исламское государство»*, сообщает во вторник итальянская полиция.
Глава исламского культурного центра в городе Фодже, по данным правоохранителей, вел радикальную пропаганду через публикации в интернете и личные встречи и при этом одновременно вел уроки религии для местных детей. В здании центра прошли обыски, банковские счета 58-летнего мужчины и возглавляемого им учреждения заморожены и изъяты.
В июле 2017 года итальянские правоохранители арестовали 38-летнего выходца из Чечни, который планировал серию терактов, предположительно, в Бельгии. Арестованный, по предварительным данным, воевал в Сирии в 2014 и 2015 годах на стороне террористов, после чего оказался в Бельгии, власти которой сообщили Италии о переехавшем на Апеннины исламисте. В Италии экстремист осел в Фодже, где быстро стал имамом в местном исламском центре и одним из лидеров мусульманской общины.
C мая прошлого года в рамках борьбы с международным терроризмом власти провинции Фоджа провели четыре ареста и две процедуры экстрадиции.
* Террористическая группировка, запрещенная в России и ряде стран.
РИА Новости: последние новости
ВВС Турции уничтожили на севере Ирака более 40 членов РПК Жители Западной Ракки подняли вооруженное восстание против бойцов СДС Из Восточной Гуты вышли уже более 113 тысяч человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову249
Путин произвел перестановки в МИД60
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»806
Витас арестован
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева235
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение