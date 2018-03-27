Боевики готовятся к спецоперации в Идлибе, сообщают СМИ

Радикалы готовятся провести спецоперацию против правительственных сил на северо-западе Сирии : террористы подтягивают силы на линию соприкосновения с военными в Идлибе, сообщает Федеральное агентство новостей

Исламисты активизировались на взятых ими под контроль оккупированных населённых пунктах провинции — Хувейне, Сукайке и Ат-Тамании. Сейчас бандформирования мобилизуются и приводят группировки в боевую готовность.

Кроме того, подкрепление прибывает и из других регионов мухафазы: в частности, накануне к месту дислокации основных сил боевиков прибыли отряды экстремистов с юго-запада провинции. В планах радикалов — захватить стратегически важные населённые пункты, расположенные на границе с провинцией Хама, — Атшан и Абу Дали.