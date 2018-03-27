Президент Афганистана: численность ИГ в стране не превышает 2 тыс. боевиков 

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Численность террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территории Афганистана не превышает 2 тыс. боевиков. Об этом президент Исламской Республики Ашраф Гани сообщил во вторник в ходе международной конференции высокого уровня по безопасности в Афганистане «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», которая проходит в Ташкенте.
"Много слухов [ходит] относительно масштабов деятельности ИГ. Позвольте привести некоторые факты: общее число [боевиков] группировок ИГ — менее 2 тыс. Мы вели борьбу с ними неустанно, совместно с нашими партнерами.
У нас достаточно потенциала для того, чтобы бороться с этим вызовом, мы все должны бороться с этой угрозой совместно", — сказал он.