Президент Афганистана: численность ИГ в стране не превышает 2 тыс. боевиков

"Много слухов [ходит] относительно масштабов деятельности ИГ. Позвольте привести некоторые факты: общее число [боевиков] группировок ИГ — менее 2 тыс. Мы вели борьбу с ними неустанно, совместно с нашими партнерами.

У нас достаточно потенциала для того, чтобы бороться с этим вызовом, мы все должны бороться с этой угрозой совместно", — сказал он.