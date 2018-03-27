ВВС Турции уничтожили на севере Ирака более 40 членов РПК

"Наши ВВС нанесли 22 марта в районе Кандиль на севере Ирака удар по объектам членов сепаратистской террористической организации (РПК), готовивших нападения. В результате нейтрализован 41 террорист", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции в Twitter.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.