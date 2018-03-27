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ВВС Турции уничтожили на севере Ирака более 40 членов РПК
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ВВС Турции уничтожили на севере Ирака более 40 членов РПК 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
АНКАРА, 27 мар — РИА Новости. Cорок один член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализован в результате авиаудара ВВС Турции 22 марта в районе Кандиль на севере Ирака.
"Наши ВВС нанесли 22 марта в районе Кандиль на севере Ирака удар по объектам членов сепаратистской террористической организации (РПК), готовивших нападения. В результате нейтрализован 41 террорист", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции в Twitter.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
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