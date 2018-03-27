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Представитель ООН: ИГ* могут спровоцировать новый миграционный кризис в Европе
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Представитель ООН: ИГ* могут спровоцировать новый миграционный кризис в Европе 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
Потерпевшие поражение в Сирии и Ираке террористы начали активную вербовку новых союзников в неблагополучных регионах Африки. Голод, болезни и нестабильная политическая ситуация станет в этих ослабленных странах союзником ИГ* (запрещена на территории России). Те, кто не присоединяться к террористам, пополнят армию мигрантов в Европе Об этом предупреждает The Associated Press.
Издание публикует интервью с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли. По словам главы ВПП, переселение членов ИГ* с Ближнего Востока в Африку может спровоцировать массовый европейский миграционный кризис.
Терроризм уже обосновался на территории стран Сахеля (это Буркина-Фасо, Нигер, Мали, Мавритания, Чад и пр), где проживает порядка 500 миллионов человек. Объединение боевиков ИГ с экстремистами «Аль-Каиды», «Аш-Шабаб» и «Боко Харам» грозит «чрезвычайными трудностями» всему миру, считает Бизли. Но главным соратником ИГ в этом регионе может стать голод из-за засухи. По словам представителя ООН, террористы уже используют в Сахеле продовольствие в качестве оружия вербовки.
С потоком миграции, спровоцированным подобным кризисом, Европа не справится, считает Бизли. Единственный выход — стабилизация экономической и политической ситуации в этих африканских регионах.
Он также отметил, что радикалы не впервые используют подобные проблемы в качестве угрозы благополучию европейских стран. Число людей во всем мире, которым грозит смерть, если они не получат продовольствие, в 2017 году резко возросло до 124 миллионов. И главная причина этого — вооруженные конфликты. Почти 32 миллиона голодающих живут в четырех охваченных войной странах: Сомали, Йемен, Южный Судан и Северо-Восточная Нигерия.
*запрещенная в России террористическая организация.
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