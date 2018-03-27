Ещё
Рейсы в Египет из аэропорта «Домодедово» возобновятся с начала апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейсы в Египет из аэропорта «Домодедово» возобновятся с начала апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Аэропорт «Домодедово» перешел на весенне-летнее расписание, в котором появятся регулярные рейсы в Египет, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Сразу несколько авиаперевозчиков открывают полеты из «Домодедово». Так, с 26 марта Royal Air Maroc начал летать в Касабланку. В начале апреля Egypt Air планирует возобновить рейсы в Каир. 3 июня первый рейс в Варшаву из воздушной гавани выполнит авиакомпания LOT», — говорится в сообщении.
В новом сезоне навигации партнеры «Домодедово» обновляют полетную карту. Базовый перевозчик аэропорта — S7 Airlines — открывает рейсы сразу на нескольких зарубежных направлениях: Тенерифе, Рига, Анталья, Ольбия, Рекьявик и Бари. «Уральские авиалинии» планируют начать полеты в Болонью и Франкфурт-на-Майне, Red Wings — в Астрахань и Иркутск, «Саратовские авиалинии» — в Красноярск, а «ЮВТ АЭРО» — в Советский.
Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в конце 2015 года, когда пассажирский самолет А321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате теракта упал на Синайском полуострове. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли.
РИАМО: последние новости
Путин заявил, что все виновные в трагедии в Кемерове будут наказаны Путин назвал причинами трагедии в Кемерове халатность и разгильдяйство Москвичи начали нести цветы к представительству Кемеровской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии451
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово413
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева39
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней94
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»15
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Путин посетил в больнице пострадавших в Кемерове
Общество Политика
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение