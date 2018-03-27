Рейсы в Египет из аэропорта «Домодедово» возобновятся с начала апреля 

Аэропорт «Домодедово» перешел на весенне-летнее расписание, в котором появятся регулярные рейсы в Египет, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Сразу несколько авиаперевозчиков открывают полеты из «Домодедово». Так, с 26 марта Royal Air Maroc начал летать в Касабланку. В начале апреля Egypt Air планирует возобновить рейсы в Каир. 3 июня первый рейс в Варшаву из воздушной гавани выполнит авиакомпания LOT», — говорится в сообщении.
В новом сезоне навигации партнеры «Домодедово» обновляют полетную карту. Базовый перевозчик аэропорта — S7 Airlines — открывает рейсы сразу на нескольких зарубежных направлениях: Тенерифе, Рига, Анталья, Ольбия, Рекьявик и Бари. «Уральские авиалинии» планируют начать полеты в Болонью и Франкфурт-на-Майне, Red Wings — в Астрахань и Иркутск, «Саратовские авиалинии» — в Красноярск, а «ЮВТ АЭРО» — в Советский.
Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в конце 2015 года, когда пассажирский самолет А321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате теракта упал на Синайском полуострове. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли.