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Восточную Гуту покинули более 25 тысяч человек
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Восточную Гуту покинули более 25 тысяч человек 

Вести.Ru 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Свыше 25 тысяч человек смогли покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе сирийского населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.
Об этом, как передает министерство обороны России, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
По его словам, 26 марта из Восточной Гуты вышли 523 человека.
Евтушенко также рассказал, что под контролем возглавляемого им подразделения в районе населенного пункта Арбил по гуманитарному коридору продолжается вывод боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей.
По словам генерала, в ходе второго дня гуманитирной операции этот анклав покинуло 5453 человека.
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