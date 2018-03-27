Египет стал дорогим курортом для россиян: неделя за $1000

Пирамида Хеопса по цене Эйфелевой башни

Авиабилеты Москва–Каир поступили в продажу. Первый рейс состоится уже 11 апреля. Перелеты будут выполнять всего две компании: отечественная и египетская. Следовательно, выбор для туристов минимален: либо билет туда-обратно за 22 тыс. рублей, либо ничего. Напомним, что перелет в столицу Египта занимает 4,5 часа, а дальше к морю — на перекладных. Например, автобусом до курортного города — 6 часов. Впрочем, одна туркомпания уже анонсировала продажу пакетных предложений: 10,5 часа в пути до гостиницы Хургады или Шарм-эль-Шейха (столько же обратно в Москву ), страховка, проживание в течение 7 дней обойдется в $1,4 тыс. на двоих. По подсчетам экспертов, такое же предложение в мае будет стоить более $2 тыс.

Российский авиаперевозчик запланировал всего три рейса в неделю. Велика вероятность того, что с учетом столь увесистого ценника и они не будут заполнены.

Информация о возобновлении регулярного сообщения между странами огорчила российских отельеров, чей бизнес в Краснодарском крае Крыму , отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский . «В 2017 году, когда в Турцию окончательно восстановился турпоток, туристическая активность в Сочи снизилась, — напомнил он. — В Крыму снижение турпотока составило почти 4%». Если полностью восстановится египетское направление — с чартерными рейсами до морских курортов, — то внутренних туристов станет еще меньше.

Но пока до этого далеко. Начальная стоимость тура на семь дней в пятизвездочный отель в Хургаде с перелетом Москва–Каир–Москва, последующим трансфером в город-курорт и обратно, 6–8 часов на автобусе, — порядка 76 тыс. рублей на двоих. В Шарм-эль-Шейх дороже. Цены стартуют от 82 тыс. рублей на двоих. Данный ценник актуален на середину апреля 2018 года. По словам профессора РАНХиГС, эксперта по туризму Галины Дехтярь, на майские праздники стоимость вырастет на 30–50%. Иными словами, начальная цена на размещение в течение семи дней в пятизвездочном отеле в Хургаде составит 99 тыс. рублей на двоих ($1,7 тыс.), а в Шарм-эль-Шейхе аж 123 тыс. рублей ($2,1 тыс.). Таким образом, широко доступный ранее Египет, авиасообщение с которым было остановлено 31 октября 2015 года после крушения российского самолета, имеет все шансы превратиться в дорогостоящий курорт для избранных.

Впрочем, бюджетных российских путешественников можно заманить в Египет, если туроператоры пересмотрят варианты маршрутов, чтобы удешевить стоимость туров, или же вовсе предложат клиентам другой формат отдыха, без длительного переезда в популярные курортные зоны Египта. К примеру, из Каира можно быстро добраться до Александрии. Другой привлекательный вариант — круиз по реке Нил.

До кризиса поток наших туристов в арабскую страну был массовым и составлял порядка двух миллионов человек в год. При нынешних ценах такое количество россиян не поедет в Страну пирамид, считает член Совета Федерации , председатель экспертного совета по туризму Комитета по социальной политике Игорь Фомин . По мнению эксперта, спрос на туры в Египет будет небольшим. «Турпоток может составить порядка 100 тысяч человек в год», — предположил он.

Однако с возобновлением чартерного сообщения с курортными регионами Египта цены на турпутевки снова будут на докризисном уровне, уверена Галина Дехтярь. «Египетские власти поставили перед собой цель — вернуть российских туристов. При благоприятном раскладе восстановление турпотока произойдет за 3–6 месяцев», — полагает эксперт.