В Буркина-Фасо двое лесников погибли в результате нападения в юго-западном приграничном районе страны

Уагадугу, 27 марта / Синьхуа / — В Буркина-Фасо двое лесников погибли в понедельник в результате нападения на юго-западе страны вблизи границы с Кот-д'Ивуаром. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Буркина-Фасо.

В заявлении ведомства говорится, что в понедельник утром группа из пяти лесников во время патрулирования подверглась нападению неизвестных боевиков, лесники открыли ответный огонь. Во время перестрелки у боевиков уже были два захваченных общественных автобуса.

О личности нападавших и их мотивах пока не ясно.