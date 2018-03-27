В Буркина-Фасо двое лесников погибли в результате нападения в юго-западном приграничном районе страны 

Уагадугу, 27 марта /Синьхуа/ — В Буркина-Фасо двое лесников погибли в понедельник в результате нападения на юго-западе страны вблизи границы с Кот-д'Ивуаром. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Буркина-Фасо.
В заявлении ведомства говорится, что в понедельник утром группа из пяти лесников во время патрулирования подверглась нападению неизвестных боевиков, лесники открыли ответный огонь. Во время перестрелки у боевиков уже были два захваченных общественных автобуса.
О личности нападавших и их мотивах пока не ясно.
С 2015 года в Буркина-Фасо наблюдается серьезная ситуация с безопасностью, в стране часто происходят нападения. 2 марта штаб-квартира армии в Уагадугу и посольство Франции в Буркина-Фасо подверглись террористическому нападению, в результате погибли восемь солдат сил безопасности.