Постпред РФ при ООН: около 121 тыс. человек вышли из Восточной Гуты за месяц

"Из Восточной Гуты вышли в общей сложности около 121 тыс. человек, — отметил он. — Только за последние сутки оттуда вышли 520 человек". Российские врачи, отметил он, «только за последние сутки оказали помощь 111 сирийцам, в том числе 42 детям».

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.