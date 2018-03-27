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Постпред РФ при ООН: около 121 тыс. человек вышли из Восточной Гуты за месяц
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Постпред РФ при ООН: около 121 тыс. человек вышли из Восточной Гуты за месяц 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
ООН, 27 марта. /ТАСС/. Около 121 тыс. жителей вышли за последний месяц из Восточной Гуты. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии.
"Из Восточной Гуты вышли в общей сложности около 121 тыс. человек, — отметил он. — Только за последние сутки оттуда вышли 520 человек". Российские врачи, отметил он, «только за последние сутки оказали помощь 111 сирийцам, в том числе 42 детям».
После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.
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