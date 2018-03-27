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Не менее 620 вышедших из Восточной Гуты людей помещены в больницы в Дамаске
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Не менее 620 вышедших из Восточной Гуты людей помещены в больницы в Дамаске 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Газета Кемерова
ЖЕНЕВА, 27 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 620 человек, вышедших из Восточной Гуты (пригород Дамаска) за последние дни, помещены для лечения в больницы сирийской столицы. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.
"Из тех, кто покинул Восточную Гуту в последние дни, по меньшей мере 620 человек были помещены для интенсивного лечения в больницы в Дамаске", — отметил он. При этом Язаревич затруднился сказать, входят ли эти пациенты в составленный ранее ВОЗ список нуждающихся в срочной медицинской эвакуации жителей Восточной Гуты, в котором, как сообщила организация 14 марта, насчитывалось более 1 тыс. имен.
"ВОЗ оказывает поддержку в обеспечении медицинской помощи в местах в окрестностях Восточной Гуты, куда направились ее жители, но мы также просим о доступе в саму Восточную Гуту, особенно в город Дума", — сказал официальный представитель. Он напомнил, что сотрудники ВОЗ посетили недавно Думу, когда туда прибыла транспортная колонна с гуманитарными грузами.
"Ситуация там очень драматичная, не хватает медицинских и других материалов. Не думаю, что положение с тех пор улучшилось. Мы добиваемся доступа к людям, которые все еще находятся в осаде", — сообщил он. По словам Язаревича, в настоящее время 12 медицинских бригад, работающих при поддержке ВОЗ, оказывают помощь тем, кто покинул Восточную Гуту и находится в местах временного размещения.
Как сообщили ранее во вторник в Минообороны РФ, более 120 тыс. человек покинули Восточную Гуту за время действия гуманитарных пауз. По гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин город Дума за истекшие сутки покинули более 520 мирных жителей. Для них была организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированной питьевой воды.
13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.
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