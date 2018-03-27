Не менее 620 вышедших из Восточной Гуты людей помещены в больницы в Дамаске

ЖЕНЕВА, 27 марта. / ТАСС /. По меньшей мере 620 человек, вышедших из Восточной Гуты (пригород Дамаска ) за последние дни, помещены для лечения в больницы сирийской столицы. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"Из тех, кто покинул Восточную Гуту в последние дни, по меньшей мере 620 человек были помещены для интенсивного лечения в больницы в Дамаске", — отметил он. При этом Язаревич затруднился сказать, входят ли эти пациенты в составленный ранее ВОЗ список нуждающихся в срочной медицинской эвакуации жителей Восточной Гуты, в котором, как сообщила организация 14 марта, насчитывалось более 1 тыс. имен.

"ВОЗ оказывает поддержку в обеспечении медицинской помощи в местах в окрестностях Восточной Гуты, куда направились ее жители, но мы также просим о доступе в саму Восточную Гуту, особенно в город Дума ", — сказал официальный представитель. Он напомнил, что сотрудники ВОЗ посетили недавно Думу, когда туда прибыла транспортная колонна с гуманитарными грузами.

"Ситуация там очень драматичная, не хватает медицинских и других материалов. Не думаю, что положение с тех пор улучшилось. Мы добиваемся доступа к людям, которые все еще находятся в осаде", — сообщил он. По словам Язаревича, в настоящее время 12 медицинских бригад, работающих при поддержке ВОЗ, оказывают помощь тем, кто покинул Восточную Гуту и находится в местах временного размещения.

Как сообщили ранее во вторник в Минообороны РФ, более 120 тыс. человек покинули Восточную Гуту за время действия гуманитарных пауз. По гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин город Дума за истекшие сутки покинули более 520 мирных жителей. Для них была организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированной питьевой воды.