Катар вложит $4 млрд в реконструкцию порта Суакин на суданском побережье Красного моря

ДОХА , 26 мар /ПРАЙМ/. Катар Судан в понедельник подписали соглашение об управлении портом Суакин на побережье Красного моря, в реконструкцию которого Катар вложит четыре миллиарда долларов, сообщило Катарское агентство новостей со ссылкой на министра связи, дорог и мостов Судана Макави Мухаммеда Уда.

Подписание прошло во время визита в Хартум министра транспорта и связи Катара Джасема бен Сейфа ас-Слейти.

Ранее порт Суакин на северо-востоке Судана был главным портом на Красном море в этом регионе, но потом потерял свое значение после развития порта в Порт-Судане, расположенного в 60 километрах от Суакина.

Как ожидается, проект будет закончен к 2020 году, при этом Судан получит долю в управлении в 51%, а Катар — 49%.

"Этот шаг вернет порту Суакин в штате Красное море его историческую активную экономическую роль, ведь в прошлом он был африканским мостом и представлял собой важную экономическую станцию", — отметил министр связи Судана.

По словам министра транспорта Катара, Судан обладает развитой портовой инфраструктурой, и порт Суакин имеет особое стратегическое значение, чтобы стать важным с точки зрения экспорта пунктом для стран-соседей Судана.