Экс-президента ЮАР вызвали в суд

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума получил повестку в суд для слушания дела по обвинению в коррупции, сообщает портал News 24 со ссылкой на заявление юриста Зумы Мишеля Халли (Micheal Hulley).
Ранее портал News 24 сообщил, что глава Национального управления судебных преследований ЮАР Шон Эбрахамс озвучил решение об обвинении экс-президента в коррупции, вымогательстве и отмывании денег.
"Я могу подтвердить, что повестка в суд была получена и мы подготавливаем ходатайство, чтобы Национальная прокуратура ЮАР пересмотрела решение о возбуждении дела", — заявил Халли.
По данным портала, дело будет слушаться 6 апреля в городе Дурбан на востоке ЮАР.
Ранее суд рассматривал прошение о подаче апелляции со стороны президента в связи с 783 обвинениями в коррупции. Верховный апелляционный суд ЮАР постановил, что Национальное управление судебных преследований должно восстановить все обвинения против Зумы.
Правящая партия страны — Африканский народный конгресс — испытывала давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к президенту Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
Пятнадцатого февраля после отставки Джейкоба Зумы новым президентом ЮАР был избран Сирил Рамапоса.