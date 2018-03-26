Экс-президента ЮАР вызвали в суд

Экс-президент ЮАР получил повестку в суд по обвинению в коррупции

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума получил повестку в суд для слушания дела по обвинению в коррупции, сообщает портал News 24 со ссылкой на заявление юриста Зумы Мишеля Халли (Micheal Hulley).

"Я могу подтвердить, что повестка в суд была получена и мы подготавливаем ходатайство, чтобы Национальная прокуратура ЮАР пересмотрела решение о возбуждении дела", — заявил Халли. Ранее портал News 24 сообщил, что глава Национального управления судебных преследований ЮАР Шон Эбрахамс озвучил решение об обвинении экс-президента в коррупции, вымогательстве и отмывании денег.

По данным портала, дело будет слушаться 6 апреля в городе Дурбан на востоке ЮАР.

Ранее суд рассматривал прошение о подаче апелляции со стороны президента в связи с 783 обвинениями в коррупции. Верховный апелляционный суд ЮАР постановил, что Национальное управление судебных преследований должно восстановить все обвинения против Зумы.

Правящая партия страны — Африканский народный конгресс — испытывала давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к президенту Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Пятнадцатого февраля после отставки Джейкоба Зумы новым президентом ЮАР был избран Сирил Рамапоса.