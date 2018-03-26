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Еще более 5 тысяч боевиков с семьями покинули Восточную Гуту
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Еще более 5 тысяч боевиков с семьями покинули Восточную Гуту 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: Российская Газета
Почти 5,5 тысячи боевиков и членов их семей в воскресенье покинули Восточную Гуту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.
"В результате достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Фейлак ар-Рахман» 25 марта продолжался вывод боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» из населенного пункта Арбил (Восточная Гута), — цитирует агентство сообщение Минобороны РФ. — По организованному гуманитарному коридору 25 марта было выведено 5453 боевиков и членов их семей, которые на 81 автобусе перевезены в провинцию Идлиб".
В общей сложности за два дня из Арбила в провинцию Идлиб вывезено свыше 6440 боевиков и членов их семей.
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