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Восемь талибов были уничтожены на севере Афганистана
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Восемь талибов были уничтожены на севере Афганистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кундуз /Афганистан/, 26 марта /Синьхуа/ — Правительственные силы нанесли удары по укрытиям движения «Талибан» в провинциях Кундуз и Тахар на севере Афганистана, в результате по меньшей мере восемь боевиков были убиты. Об этом в понедельник сообщил представитель армии в северном регионе Гулам Хазрат Карими.
По его словам, в воскресенье вечером силы безопасности нанесли авиаудары по укрытию талибов в районе Дашт-и-Арчи в провинции Кундуз, в результате были убиты трое боевиков, включая командира талибов Муллаха Зульфикара, ранены еще шестеро.
Представитель добавил, что в подобных операциях правительственные силы также нанесли удары по укрытию талибов в провинции Тахар, в ходе которых были уничтожены пять талибов, еще несколько получили ранения.
Боевики движения «Талибан» пока не прокомментировали инцидент. —0—
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