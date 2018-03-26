Восемь талибов были уничтожены на севере Афганистана

Кундуз / Афганистан /, 26 марта / Синьхуа / — Правительственные силы нанесли удары по укрытиям движения «Талибан» в провинциях Кундуз и Тахар на севере Афганистана, в результате по меньшей мере восемь боевиков были убиты. Об этом в понедельник сообщил представитель армии в северном регионе Гулам Хазрат Карими.

По его словам, в воскресенье вечером силы безопасности нанесли авиаудары по укрытию талибов в районе Дашт-и-Арчи в провинции Кундуз, в результате были убиты трое боевиков, включая командира талибов Муллаха Зульфикара, ранены еще шестеро.

Представитель добавил, что в подобных операциях правительственные силы также нанесли удары по укрытию талибов в провинции Тахар, в ходе которых были уничтожены пять талибов, еще несколько получили ранения.

Боевики движения «Талибан» пока не прокомментировали инцидент. —0—