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Бандиты напали на морпехов на северо-востоке Мексики
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Бандиты напали на морпехов на северо-востоке Мексики 

Российская Газета 46 минут назад
Преступные группировки напали на подразделения морской пехоты в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики.
Атаку удалось отразить, но в результате перестрелки один военнослужащий погиб, еще 13 были ранены, уничтожены четверо бандитов. Такие данные озвучили в министерстве военно-морского флота страны.
В ведомстве отметили, что три морпеха находятся в тяжелом состоянии. Как пишет ТАСС, столкновения произошли рядом с городом Нуэво-Ларедо, расположенным на границе с США. В ходе боев для снижения угрозы потерь среди гражданского населения и военных был задействован вертолет ВМФ.
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