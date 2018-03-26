Бандиты напали на морпехов на северо-востоке Мексики

Преступные группировки напали на подразделения морской пехоты в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики

Атаку удалось отразить, но в результате перестрелки один военнослужащий погиб, еще 13 были ранены, уничтожены четверо бандитов. Такие данные озвучили в министерстве военно-морского флота страны.