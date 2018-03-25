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Авиакомпания «EgyptAir» предложила скидки до 50% за рейсы в Каир
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Авиакомпания «EgyptAir» предложила скидки до 50% за рейсы в Каир 

13 Новостей.ru 56 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Многие туристы из России ждали открытие курортов Египта, но цены на отдых в этой стране пока довольно высокие, чтобы это компенсировать, египетская авиакомпания «EgyptAir» даёт существенную скидку на билеты до 50%. Согласно пресс-релизу компании, скидки на билеты в эконом-классе составляют около 35%, а в бизнес до 50%, что является довольно существенной акцией и может увеличить туристический поток из России. Генеральный директор авиакомпании сообщил, что сезон скидок продлится до 12 июня 2018 года. Египетская сторона старается сделать всё возможное со своей стороны, чтобы туристы из России вернулись в любимую ими страну и поэтому планирует устраивать различные акции для привлечения туристов из России. Напомним, что курорты Египта на данный момент не доступны из России и их посетить можно только из Каира, заказав трансфер из столицы Египта.
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