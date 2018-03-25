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Срочно: В Египте накануне выборов ликвидированы шесть террористов
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Срочно: В Египте накануне выборов ликвидированы шесть террористов 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Каир, 25 марта /Синьхуа/ — Египетская полиция объявила сегодня
вечером о ликвидации шестерых террористов в провинции Бухейра к  северу от Каира. Об этом сообщил государственный телеканал страны.
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