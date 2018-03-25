Срочно: В Египте накануне выборов ликвидированы шесть террористов

Каир , 25 марта / Синьхуа / — Египетская полиция объявила сегодня

вечером о ликвидации шестерых террористов в провинции Бухейра к северу от Каира. Об этом сообщил государственный телеканал страны.

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