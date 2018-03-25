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Полиция Египта уничтожила организаторов теракта в Александрии
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Полиция Египта уничтожила организаторов теракта в Александрии 

РИА Новости 1 час назад
КАИР, 25 мар — РИА Новости. Полиция Египта уничтожила в воскресенье шестерых предполагаемых боевиков, причастных к покушению на главу службы безопасности Александрии, говорится в заявлении МВД.
По данным полиции, речь идет о боевиках запрещённой в стране ассоциации «Братья-мусульмане», которые скрывались в провинции Эль-Бухейра.
Полиции удалось установить машину, которая использовалась в покушении.
В субботу два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия при покушении на руководителя безопасности города Мостафау ан-Нимра.
Теракт произошел за два дня до проведения президентских выборов в Египте.
Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта.
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