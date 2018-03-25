Полиция Египта уничтожила организаторов теракта в Александрии

По данным полиции, речь идет о боевиках запрещённой в стране ассоциации «Братья-мусульмане», которые скрывались в провинции Эль-Бухейра.

Полиции удалось установить машину, которая использовалась в покушении.

В субботу два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия при покушении на руководителя безопасности города Мостафау ан-Нимра.

Теракт произошел за два дня до проведения президентских выборов в Египте.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта.