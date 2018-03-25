Ливийский след в деле Саркози

Евросоюз на этой неделе беспокоила судьба бывшего президента Франции Николя Саркози . Он оказался за решеткой. Сейчас его отпустили домой, но он по-прежнему находится под пристальным наблюдением полиции. Такое в истории Пятой республики, пожалуй, впервые. И снова во главе угла борьба за власть. По факту следователи обвиняют Саркози в том, что в 2007 году в Елисейский дворец он пришел незаконно. Помогли деньги полковника Каддафи. Как связаны Ливия , Франция и выборы в Пятой республике, попытался понять корреспондент «МИР 24» Родион Мариничев.

Когда-то он каждый день ездил в ведомственных машинах, но и представить себе не мог, что однажды поедет вот так — бывший президент Франции и экс-министр внутренних дел Николя Саркози вдруг оказался под стражей. В сопровождении конвоиров он покинул полицейский участок, где провел больше суток. И уже на следующий день начинает выстраивать линию защиты в эфире главного национального телеканала.

«Материалов дела я так и не увидел. Два дня я отвечал на вопросы без единого затруднения. При этом ничего нового из того, что писали в прессе, я не услышал», — сказал Саркози.

Взяточничество, незаконное финансирование избирательной кампании и сокрытие полученных денег: примерно 50 миллионов евро. Вот главные составляющие обвинения, которое предъявили экс-президенту. И отпустили на время расследования. К скандалам Саркози не привыкать. Пять лет назад следователи уже пытались доказать, что он получил 150 тысяч евро от наследницы корпорации Л'Ореаль Лилиан Бетанкур. Тоже на выборы. В итоге дело закрыли. Но на этот раз все, похоже, куда серьезнее.

2007-й год. Саркози побеждает во втором туре президентских выборов. Агитацию мог оплачивать ныне покойный лидер Ливии Муаммар Каддафи . Пытался быть своим среди европейских политиков.

«Он хотел, чтобы у него был друг там, в Париже, поскольку много было денег, такой был расчет. Стратегический просчет стоил ему жизни», — отметил Вениамин Попов , в 1991-1992 гг. чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ливии.

Каддафи был убит 20 октября 2011 года. Зверски. Повстанцы сначала захватили его в плен, избивали около трех часов, а затем протащили за ноги по улице. Все издевательства убийцы полковника снимали на телефон.

«Много есть свидетельств о том, что именно французский спецназ вывел этих головорезов и так называемых повстанцев на Каддафи, когда он бежал уже из Триполи», — сказал Вениамин Попов.

Тайное и явное } Не исключено, что за устранением Кадаффи мог стоять лично Саркози. Ведь полковник знал слишком много.

«Как раз Саркози в тот момент, когда Каддафи начал его обвинять в том, что он не возвращает деньги, решил, конечно, убрать его, и как раз это совпадало с другой повесткой дня, более глобальной», — отметил политолог, журналист Николя Шаррас. Интервенция НАТО в Ливии Саркози поддержал одним из первых. А ведь еще за несколько дней до этого Каддафи в одном из интервью по-прежнему называет французского президента другом. Но уже как будто сомневался.

«Он мой друг, но, думаю, он сошел с ума. У него психическое заболевание. Так говорят в его окружении», — говорил Каддафи. В итоге убили не только Каддафи — убили целую страну. От войны Ливия не оправилась до сих пор. Из восьмерых детей полковника в живых осталось пятеро. Сегодня каждый из них может назвать Саркози личным врагом.

Недавно второй по старшинству сын Каддафи — 45-летний доктор философии Сейф-уль-Ислам — объявил, что хочет побороться за пост президента Ливии. Именно он еще в 2011-м впервые и заговорил о тех самых миллионах для французского президента.

«Саркози должен вернуть Ливии те деньги, которые он использовал для своей избирательной кампании. Мы ее финансировали и готовы обнародовать все детали. Саркози должен был выплатить эти деньги ливийскому народу! Но он нас предал!», — подчеркнул Сейф-уль-Ислам Каддафи.

Обвинения косвенно подтверждает публикация французского издания «Mediapart». Якобы документ за подписью бывшего главы ливийской разведки Муссы Куссы , который дает добро на выделение для Саркози 50-ти миллионов евро. Дальше — больше. Перед телекамерой того же «Mediapart» появляется Зияд Такиеддин, французский бизнесмен арабского происхождения. Он утверждает, что в конце 2006-го — начале 2007-го трижды возил деньги для Саркози. Якобы — целые чемоданы купюр.

«Я только знал, что в общей сложности перевез таким образом пять миллионов евро и что это денежный перевод из одного ведомства в другое. Сколько конкретно лежало в каждом чемодане, я не знаю», — сказал бизнесмен Зияд Такиеддин.

«Даже ливийские свидетели признавали, что такие суммы невозможно вывезти из страны, не оставив следов. У Каддафи была привычка фиксировать все до мелочей! Он в этом отношении был просто фанатиком! Так что в этом деле нет ни одного доказательства, ни одного!», — заявил Николя Саркози.

Профессиональный адвокат, ставший политиком, Саркози все обвинения последовательно опровергает. Уверяет, что ни разу не встречался с Такиеддином после 2004-го года. Опубликованные документы считает фальшивками.

«Его вряд ли посадят, потому что политики во Франции такого ранга вряд ли могут оказаться за решеткой. И если за решеткой, то не за решеткой, а в отеле, где его сопровождают. И потом его все равно освободят», — отметил Николя Шаррас. И сам Саркози не сомневается, что снова выйдет сухим из воды. Уже заявил: восстановление доброго имени — дело всей жизни. А с политикой покончено навсегда.

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