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По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновения в Кении
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По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновения в Кении 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Найроби, 25 марта /Синьхуа/ — В округе Самбуру на севере Кении в субботу произошло вооруженное столкновение, в результате погибли как минимум десять человек, еще несколько пострадали. Об этом в воскресенье сообщила кенийская полиция.
По информации правоохранительных органов, вчера примерно в девять часов утра группа пастухов, которые пасли скот, подверглась нападению вооруженных лиц. Пастухи и местные жители совместно с полицией дали отпор, убив шестерых боевиков и прогнав других. Четверо пастухов погибли в ходе столкновения.
Как заявила местная полиция, нападавшим не удалось угнать скот местных пастухов. В настоящее время ситуация в районе остается напряженной, правоохранительные органы увеличили присутствие в районе для обеспечения безопасности.
Напомним, что в северных районах Кении крупный и мелкий рогатый скот является главным источником доходов местного населения. Там часто происходят столкновения, вызванные похищением скота. В связи с этим пастухи обычно носят оружие для защиты скота и собственной безопасности. —0—
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