По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновения в Кении

Найроби , 25 марта / Синьхуа / — В округе Самбуру на севере Кении в субботу произошло вооруженное столкновение, в результате погибли как минимум десять человек, еще несколько пострадали. Об этом в воскресенье сообщила кенийская полиция.

По информации правоохранительных органов, вчера примерно в девять часов утра группа пастухов, которые пасли скот, подверглась нападению вооруженных лиц. Пастухи и местные жители совместно с полицией дали отпор, убив шестерых боевиков и прогнав других. Четверо пастухов погибли в ходе столкновения.

Как заявила местная полиция, нападавшим не удалось угнать скот местных пастухов. В настоящее время ситуация в районе остается напряженной, правоохранительные органы увеличили присутствие в районе для обеспечения безопасности.

Напомним, что в северных районах Кении крупный и мелкий рогатый скот является главным источником доходов местного населения. Там часто происходят столкновения, вызванные похищением скота. В связи с этим пастухи обычно носят оружие для защиты скота и собственной безопасности. —0—