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В Афганистане силовики уничтожили 63 боевиков в течение суток
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В Афганистане силовики уничтожили 63 боевиков в течение суток 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали за прошедшие сутки 63 боевиков в ходе антитеррористической операции в пяти провинциях страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря министерства обороны страны Мохаммада Радманиша.
Представитель ведомства заявил, что операции были проведены в провинциях Нангархар, Урузган, Кандагар, Пактия и Фарах.
"Не менее 63 повстанцев, в том числе 14 боевиков ИГ**, были убиты в ходе операций сил безопасности Афганистана за последние 24 часа", — заявил Радманиш.
По его словам, в ходе операции силы безопасности обнаружили оружие и взрывные устройства.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан»*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*.
*Террористическая организация, запрещена в России
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