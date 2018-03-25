В Афганистане силовики уничтожили 63 боевиков в течение суток

Представитель ведомства заявил, что операции были проведены в провинциях Нангархар, Урузган, Кандагар, Пактия и Фарах.

"Не менее 63 повстанцев, в том числе 14 боевиков ИГ**, были убиты в ходе операций сил безопасности Афганистана за последние 24 часа", — заявил Радманиш.

По его словам, в ходе операции силы безопасности обнаружили оружие и взрывные устройства.