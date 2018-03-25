29 человек задержаны из-за участия в беспорядках на севере Мозамбика

Мапуту , 25 марта / Синьхуа / — В субботу полиция мозамбикской провинции Нампула задержала 29 человек, которые, предположительно, планировали принять участие в беспорядках в городе Мосимбоа-да-Прая в провинции Кабу-Делгаду на севере страны.

Командир войск Напулы Мануэль Зандамела сообщил, что исламские экстремисты, которые совершают внезапные нападения на полицейские участки и дома мирных жителей с октября 2017 года, переманили на свою сторону 29 жителей, включая женщин и детей, обещая им деньги и работу.

"Мы уверены, что арестованные, в том числе и 12-летний подросток, планировали принять участие в беспорядках в Кабу-Делгаду", — отметил М. Зандамел, добавив, что этих людей не будут арестовывать и скоро отпустят домой, так как они невиновны и стали жертвами обмана.