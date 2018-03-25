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29 человек задержаны из-за участия в беспорядках на севере Мозамбика
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29 человек задержаны из-за участия в беспорядках на севере Мозамбика 

ИА Синьхуа 1 час назад
Мапуту, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу полиция мозамбикской провинции Нампула задержала 29 человек, которые, предположительно, планировали принять участие в беспорядках в городе Мосимбоа-да-Прая в провинции Кабу-Делгаду на севере страны.
Командир войск Напулы Мануэль Зандамела сообщил, что исламские экстремисты, которые совершают внезапные нападения на полицейские участки и дома мирных жителей с октября 2017 года, переманили на свою сторону 29 жителей, включая женщин и детей, обещая им деньги и работу.
"Мы уверены, что арестованные, в том числе и 12-летний подросток, планировали принять участие в беспорядках в Кабу-Делгаду", — отметил М. Зандамел, добавив, что этих людей не будут арестовывать и скоро отпустят домой, так как они невиновны и стали жертвами обмана.
На текущий момент Силами обороны и безопасности Мозамбика арестованы как минимум 400 человек, в их числе граждане Зимбабве, Сомали, Уганды и Танзании. —0—
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