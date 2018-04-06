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Сирийская армия начала операцию против боевиков в окрестностях города Дума
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Сирийская армия начала операцию против боевиков в окрестностях города Дума 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
ТАСС, 6 апреля. Бойцы элитных частей сирийской армии вошли в пятницу в окрестности города Дума в Восточной Гуте и начали операцию против вооруженных формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам". Как сообщило агентство SANA, войска возобновили военные действия после того, как боевики нарушили перемирие и обстреляли несколько жилых кварталов в Дамаске.
Выпущенные ими минометные снаряды разорвались в Масакин-Барзе, Рубувве и микрорайоне Мезза-86. Несколько мин упало на площади Омейядов на западе столицы. По сведениям медицинских источников, погибли женщина и один ребенок, свыше 30 человек получили ранения.
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