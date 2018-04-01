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Из сирийской Думы вывезли тысячу боевиков
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Из сирийской Думы вывезли тысячу боевиков 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Из сирийского города Дума вывезли 1000 боевиков радикальной группировки «Фейлак Ар-Рахман» с семьями, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе безопасности.
По словам источника, вечером в воскресенье через гуманитарный коридор в Мухайяам Аль-Вафедин Думу покинули 24 автобуса с боевиками и их родственниками, они направились в Идлиб. Отправка прошла в рамках договоренностей, достигнутых при содействии России между сирийской армией и боевиками в Думе, в первую очередь с группировкой "Джейш аль-Ислам".
Источник пояснил, что боевики «Джейш аль-Ислам» будут выведены из Думы после того, как завершится вывод в Идлиб радикалов из «Фейлак Ар-Рахман». Боевиков «Джейш аль-Ислам» планируется отправить в город Джараблус в провинции Алеппо на сирийско-турецкой границе.
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