Автоколонна с боевиками выехала из сирийского города Дума 

Из города Дума в Восточной Гуте выехала колонна из 21 автобуса с боевиками и членами их семей. Об этом РИА Новости сообщил источник в службе безопасности.
По его словам, процесс вывода боевиков задержался до трех часов дня. Это произошло из-за того, что были препятствия проезду через город Эль-Баб (провинция Алеппо), откуда колонны должны проследовать в Джараблус, пояснил собеседник агентства.
"Задержка на несколько часов могла сорвать договоренность между сирийской армией и боевиками группировки "Джейш аль-Ислам" при содействии России", — заявил он.
В минувший понедельник Думу покинули 1130 боевиков и членов их семей.