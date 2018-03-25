СМИ: ВВС США нанесли удары по террористам на юге Ливии

КАИР , 24 марта. / ТАСС /. Самолеты американских военно-воздушных сил нанесли несколько ударов по позициям террористов в южной части Ливии . Об этом, как сообщила газета Youm7, заявил в субботу официальный представитель высшего исполнительного органа власти страны — Президентского совета Ливии Мухаммед ас-Салак.

По его словам, «целью ударов ВВС США было строение в районе ливийского города Убару». В нем, как пояснил ас-Салак, происходило совещание главарей террористических группировок, действующих в регионе. По данным представителя Президентского совета, «в результате бомбардировки два главаря экстремистов были ликвидированы».

Ас-Салак добавил, что атака с воздуха проходила «при координации ливийского Правительства национального согласия и США в рамках стратегического сотрудничества двух сторон в борьбе против террора».

С начала марта на юге Ливии продолжались вооруженные столкновения между подразделениями 6-й пехотной бригады (подчиняется минобороны при Правительстве национального согласия Фаиза Сараджа) и военизированными отрядами местных кланов. Бои проходили с применением танков и артиллерии.

4 марта заседающий в Триполи Президентский совет, который также возглавляет Сарадж, с целью «предотвратить дальнейшую эскалацию» принял решение направить в этот регион дополнительные подкрепления. На следующий день о начале «операции по установлению законности» на юге страны объявил и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.