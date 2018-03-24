Боевики казнили девять попавших в плен иракских полицейских 

На севере Ирака боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки ИГ) расстреляли попавших им в плен полицейских, передает ТАСС сообщение телеканала «Скай ньюс — Арабия».
Силовики попали в руки бандитов после недавних столкновений.
"Девять сотрудников федеральной полиции были расстреляны боевиками ИГ после захвата в столкновениях под городом Туз— Хурмату", — подтвердили в полиции.
Отмечается, что, несмотря на общую победу над ДАИШ в отдельных провинциях продолжаются столкновения: на границе провинций Киркук и Салах-эд— Дин произошло боестолкновение отряда федеральной полиции с террористами. В результате есть погибшие и раненые с обеих сторон.