Боевики казнили девять попавших в плен иракских полицейских

На севере Ирака боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки ИГ) расстреляли попавших им в плен полицейских, передает ТАСС сообщение телеканала «Скай ньюс — Арабия».

Силовики попали в руки бандитов после недавних столкновений.

"Девять сотрудников федеральной полиции были расстреляны боевиками ИГ после захвата в столкновениях под городом Туз— Хурмату", — подтвердили в полиции.