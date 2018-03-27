В пригороде Эрбин в Восточной Гуте боевики освободили 20 заложников

Во вторник, 27 марта, 20 мирных жителей, находившихся в плену у боевиков, были освобождены в пригороде Эрбин в Восточной Гуте. Такие данные сообщил телеканал Surya.

По данным телеканала, заложников отпустили в рамках соглашения о выводе членов группировки «Фейлак аш-Шам» из окрестностей сирийской столицы.

26 марта Эрбин и соседние предместья Айн-Терма и Замалька покинули 6749 человек, в том числе 1620 боевиков, передает ТАСС . Все они направятся на 100 автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии . Также боевики покидают район Джобар на окраине Дамаска , который ранее использовался вооруженными формированиями для обстрела мирных кварталов столицы.

25 марта в результате договоренностей, достигнутых между лидерами группировки «Фейлак ар-Рахман» и российским Центром по примирению враждующих сторон, из Эрбина было выведено 5453 мирных жителя и боевика, которые на 81 автобусе направились в провинцию Идлиб.