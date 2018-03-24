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Во Франции скончался обменявший себя на заложника полицейский
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Во Франции скончался обменявший себя на заложника полицейский 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во французском Требе, скончался от полученных ранений, сообщил глава МВД страны Жерар Коллон.
«Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву», — передает РИА «Новости» сообщение Коллона.
Число жертв теракта, таким образом, выросло до четырех.
Напомним, в пятницу Бельтрам предложил боевику заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя. Позже полицейские ликвидировали боевика. Сообщалось, что до нападения на супермаркет он завладел автомобилем Opel, убив при этом водителя. В перестрелке у магазина террорист убил еще двух человек и ранил около 10 заложников.
Боевик требовал освободить Салаха Абдесалама, организовавшего теракт в ноябре 2015 года, в котором погибли 130 человек.
За нападение и захват заложников во французском Требе взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство».
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