Во Франции скончался обменявший себя на заложника полицейский

Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во французском Требе, скончался от полученных ранений, сообщил глава МВД страны Жерар Коллон

«Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву», — передает РИА «Новости» сообщение Коллона.

Число жертв теракта, таким образом, выросло до четырех.

Напомним, в пятницу Бельтрам предложил боевику заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя. Позже полицейские ликвидировали боевика. Сообщалось, что до нападения на супермаркет он завладел автомобилем Opel, убив при этом водителя. В перестрелке у магазина террорист убил еще двух человек и ранил около 10 заложников.

Боевик требовал освободить Салаха Абдесалама, организовавшего теракт в ноябре 2015 года, в котором погибли 130 человек.